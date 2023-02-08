«Хитрая идея»: энергоэксперт о ввозе в ЕС переработанной нефти из РФ Энергоэксперт Юшков: ЕС разрешил ввозить переработанную нефть из РФ ради спасения экономики

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Евросоюз после введения эмбарго почти сразу пошел на уступки по импорту нефти из России, разрешив ввозить переработанные за границей и смешанные с топливом стран третьего мира нефтепродукты, ради спасения собственной экономики, объяснил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что своими уступками страны Запада признают свою зависимость от топлива и дизеля из России.

У европейцев хитрая идея: они хотят сохранить объемы российского экспорта и одновременно давить на цены, чтобы Москва перестала зарабатывать на экспорте. Брюссель пытается одновременно заботиться об экономике и купировать то беспокойство, которое сегодня наблюдается в Европе, — пояснил Юшков.

Он уточнил, что для ЕС проблемы могут возникнуть даже в том случае, если Россия решит сократить экспорт топлива и мазута в пользу экспорта сырой нефти. На мировом рынке сразу же возникнет дефицит, который ударит по западным странам. По мнению эксперта, существует и другая проблема: альтернативные поставщики могут не производить столько нефтепродуктов, сколько необходимо ЕС. Отсюда и появляются послабления для ввоза российских, пусть и переработанных нефтепродуктов.

Принцип действия санкционного алиби простой: при смешении нефтепродукты российского происхождения должны получить новый товарный код. Для этого достаточно в поставку добавить другое сырье, но основной вопрос упирается в то, разрешит ли Брюссель его импортировать, — объяснил Юшков.

Результат будет зависеть в первую очередь от внимательности Брюсселя. Однако, как отмечает энергоэксперт, ЕС будет закрывать глаза на махинации с российской нефтью, так как без топлива из России по западной экономике будет нанесен серьезный удар.

Юшков уточнил, что Запад продолжит вводить новые санкции против России и усиливать давление с помощью потолка цен. Но тогда Евросоюз рискует остаться без топлива — РФ может принять решение изменить направление поставок или сократить объемы.

Евросоюз ранее решил не вводить потолок цен на продукты из российской нефти, сделанные за границей. Под ограничения ЕС также не попали нефтепродукты из России, которые были смешаны с изделиями из других стран.