Ericsson уйдет из России до конца года

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Шведская компания Ericsson до конца года закроет представительство в России и сократит всех сотрудников, включая техподдержку на сетях операторов связи. Возможно, часть сотрудников перейдет в новую компанию, которую учредят российские топ-менеджеры, предполагает «Коммерсант».

С уходом производителя телеком-оборудования у операторов могут начаться проблемы из-за отсутствия комплектующих для базовых станций. В последние годы крупнейшими заказчиками шведской компании были МТС и Tele2. Головная компания Ericsson уже уведомила российские подразделения о закрытии. Деятельность будет сворачиваться постепенно, при этом сотрудникам обещают финансовую и социальную поддержку.

Ericsson работал с крупнейшими операторами в России. В мае 2020 года компания инвестировала 10 млрд рублей в обновление сети до стандарта 5G. Предполагается, что компания может выделить сервис поддержки в отдельное юридическое лицо. Проблемы могут возникнуть, если у оператора нет запчастей для базовых станций, так как получить их по гарантии от фирмы больше невозможно.

Первое время операторы будут работать на ранее купленных запасных комплектах, но он не безгранично. Самым критичным может оказаться прекращение поддержки по ПО базовых станций и другого оборудования компании. Альтернативой может стать переход на российское оборудование.

Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщил, что уход компании Nokia с рынка вслед за Ericsson критичен для российского рынка, так как эти два производителя телекоммуникационного оборудования в совокупном порядке занимали около 45% рынка инфраструктуры.