https://static.news.ru/photo/8e775f2e-39d3-11ea-9c90-fa163e074e61_660.jpg Фото: armenia.gazprom.ru

Армения ведёт переговоры с дочерней компанией «Газпрома» «Газпром Армения» по вопросу поставок российского газа. В частности, Ереван настаивает на фиксированных ценах на ближайшие 10 лет.

Сегодняшние переговоры идут в направлении того, чтобы зафиксировать механизмы ценообразования на газ на 10-летний срок, если компания «Газпром Армения» подаст заявку на изменения газового тарифа, — сообщил ТАСС председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Гарегин Баграмян.

По его словам, таким образом Ереван хочет обезопасить себя на тот случай, если предприятие заявит о повышении цен.

Ранее NEWS.ru писал, что украинский «Нафтогаз» и «Газпром» подписали соглашение по транзиту газа 30 декабря. Контракт подписан сроком на пять лет, и он может быть продлён ещё на 10 лет. В первый год Киев рассчитывает прокачать 65 млрд кубометров газа, в последующие годы — по 40 млрд.