https://static.news.ru/photo/08ddb190-e0bb-11e9-871b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена продолжать закупать нефть и газ у Ирана, невзирая на мнение США по этому поводу.

Эрдоган отметил, что не испытывает опасений по поводу санкций со стороны США. Иран — крупнейший поставщик нефти в Турцию, в прошлом году он поставил Анкаре более 25 млн тонн, передаёт Reuters .

Как писал News.ru ранее, Анкара допускает возможность приобретения новейших российских истребителей Су-57, но только на выгодных для себя условиях. Об этом заявил спикер Великого национального собрания Мустафа Шентоп.