https://static.news.ru/photo/ff24d43e-c8bf-11e9-a8f9-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ В.В. Путин и президент Турции Р.Т. Эрдоган Фото: Сергей Булкин/News.ru

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган на церемонии открытия МАКС-2019 призвал нарастить товарооборот с Россией до $100 млрд.

Он отметил, что Турция постоянно наращивает экспорт авиационно-космической продукции и сотрудничество с РФ может послужить развитию взаимодействия в данной сфере.

Эрдоган сделал акцент на растущем потоке туристов из России. По его словам, турецкие курорты постоянно обновляют рекорды посещаемости россиянами. Ожидается, что в 2019 году на них отдохнут около 6 млн граждан РФ, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что 27 августа стартовали поставки Турции второй батареи российских ЗРК С-400. Первый самолёт с элементами ракетных систем уже приземлился в Анкаре.