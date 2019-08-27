Турецкий лидер Реджеп Эрдоган на церемонии открытия МАКС-2019 призвал нарастить товарооборот с Россией до $100 млрд.
Он отметил, что Турция постоянно наращивает экспорт авиационно-космической продукции и сотрудничество с РФ может послужить развитию взаимодействия в данной сфере.
Эрдоган сделал акцент на растущем потоке туристов из России. По его словам, турецкие курорты постоянно обновляют рекорды посещаемости россиянами. Ожидается, что в 2019 году на них отдохнут около 6 млн граждан РФ, передаёт
Ранее News.ru писал, что 27 августа стартовали поставки Турции второй батареи российских ЗРК С-400. Первый самолёт с элементами ракетных систем уже приземлился в Анкаре.