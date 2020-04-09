Эр-Рияд отказался принять условия России по сокращению добычи нефти

Власти Саудовской Аравии не согласны с российскими условиями сделки по нефти. Позиция саудитов такова, что они готовы пойти на сокращение добычи на 4 млн баррелей в сутки, но только если эти объёмы будут рассчитываться из апрельских показателей.
Как
Руководители Организации стран — экспортёров нефти встретятся 9 апреля 2020 года с министрами энергетики РФ, Казахстана и Азербайджана (ОПЕК+), чтобы договориться о снижении совокупной добычи на 10 миллионов баррелей в сутки. Участники онлайн-конференции надеются отыграть обвал нефтяных цен.
Как писал NEWS.ru, Саудовская Аравия считает, что Россия может пойти на большее сокращение добычи нефти чем на 1,6 млн баррелей в сутки, что составляет 14% от общего объёма извлекаемого чёрного золота в РФ.
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