Экономика

Эр-Рияд отказался принять условия России по сокращению добычи нефти

16:26, 09 апреля 2020 2 553
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Саудовской Аравии не согласны с российскими условиями сделки по нефти. Позиция саудитов такова, что они готовы пойти на сокращение добычи на 4 млн баррелей в сутки, но только если эти объёмы будут рассчитываться из апрельских показателей.

Как сообщает Reuters, именно тогда была зафиксирована рекордная отметка в 12,3 млн баррелей в сутки. Россия же оценивает максимальную планку сокращения в 2 млн баррелей в сутки.

Руководители Организации стран — экспортёров нефти встретятся 9 апреля 2020 года с министрами энергетики РФ, Казахстана и Азербайджана (ОПЕК+), чтобы договориться о снижении совокупной добычи на 10 миллионов баррелей в сутки. Участники онлайн-конференции надеются отыграть обвал нефтяных цен.

Как писал NEWS.ru, Саудовская Аравия считает, что Россия может пойти на большее сокращение добычи нефти чем на 1,6 млн баррелей в сутки, что составляет 14% от общего объёма извлекаемого чёрного золота в РФ.

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