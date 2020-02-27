Саудовская Аравия в ходе мартовской встречи министров будет добиваться значительного сокращения добычи нефти странами — участницами сделки ОПЕК+. В Эр-Рияде готовят соглашение об уменьшении добычи дополнительно на миллион баррелей в сутки.
В случае принятия предложения Саудовской Аравии, общая сумма добычи превысит 3,1 млн баррелей нефти в сутки. Об этом
При этом в Эр-Рияде готовы взять на себя основную часть сокращения и рассчитывают, что остальную долю разделят между собой Россия, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты.
Ранее NEWS.ru сообщал, что цена на баррель нефти марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на лондонской бирже ICE 27 февраля упала на 3,52% — до $50,95. В последний раз показатели находились ниже $51 в конце декабря 2018 года. Углеводороды WTI подешевели на 4,6% — до $46,47 за баррель. Очередной удар по стоимости сырья нанесли сообщения об активном распространении коронавируса за пределами Китая и опасения за будущий рост мирового ВВП.
Добавьте наши новости в избранные источники