https://static.news.ru/photo/33906304-59df-11ea-88a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Саудовская Аравия в ходе мартовской встречи министров будет добиваться значительного сокращения добычи нефти странами — участницами сделки ОПЕК+. В Эр-Рияде готовят соглашение об уменьшении добычи дополнительно на миллион баррелей в сутки.

В случае принятия предложения Саудовской Аравии, общая сумма добычи превысит 3,1 млн баррелей нефти в сутки. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

При этом в Эр-Рияде готовы взять на себя основную часть сокращения и рассчитывают, что остальную долю разделят между собой Россия, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что цена на баррель нефти марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на лондонской бирже ICE 27 февраля упала на 3,52% — до $50,95. В последний раз показатели находились ниже $51 в конце декабря 2018 года. Углеводороды WTI подешевели на 4,6% — до $46,47 за баррель. Очередной удар по стоимости сырья нанесли сообщения об активном распространении коронавируса за пределами Китая и опасения за будущий рост мирового ВВП.