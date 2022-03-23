Эр-Рияд может начать расчёты по нефтяным сделкам китайским юанем

Саудовская Аравия рассматривает возможность расчётов по нефтяным сделкам в китайских юанях, а также включения валюты КНР во фьючерсные контракты и ценообразование компании Saudi Aramco, сообщает Live24. Кроме того российский и индийский ЦБ совместно прорабатывают перспективы механизма «рупия-рубль». Отмечается, что Saudi Aramco — один из крупнейших игроков, выручка которого превышает $350 млрд и замена доллара на юань повлияет на глобальный рынок торговли энергоносителями.

Это будет настоящий взрыв. Поэтому такие предсказания в западных СМИ больше похожи на заранее подготовленные сигнальные тесты, — цитирует издание китайские СМИ.

Эксперты считают, что с транзакциями в юанях у Пекина и Эр-Рияда проблем не будет — переход на азиатскую валюту не повредит глобальной финансовой модели.

Ранее президент США Джо Байден не смог обсудить по телефону ситуацию на Украине и возможность наращивания нефтедобычи с лидерами Саудовской Аравии и ОАЭ. В Азии отказались от разговоров с ним, которые планировались ещё до введения США запрета на импорт из РФ энергоресурсов. 8 марта Байден заявил, что Соединённые Штаты вводят запрет на импорт энергоносителей из России, в том числе на нефть и газ.