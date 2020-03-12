https://static.news.ru/photo/236d719c-647f-11ea-80c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия не будет просить мира любой ценой в нефтяной войне, потому что фундаментально находится в более сильной позиции, чем в 2008 и 2014–2016 годах. Такого мнения придерживаются эксперты британского аналитического агентства Energy Aspects.

Аналитик по вопросам геополитики Мэтт Холланд считает, что положение России в условиях разворачивающейся ценовой войны на рынке нефти является устойчивым с фискальной и политической точек зрения. Страна обладает необходимым запасом в виде средств Фонда национального благосостояния, а финансовые власти предпринимают необходимые меры по сглаживанию шока.

РФ находится в лучшем положении, чем это было в 2008 или 2014–2016 годах. Она не станет отчаянно требовать мира, если ситуация заметно не ухудшится, — добавил он.

Холланд напомнил, что России, невзирая на санкции, удалось увеличить свои резервы до $370 млрд к январю 2016 года, а к октябрю 2016 года — до $390 млрд. Это произошло ещё до заключения сделки ОПЕК+.

Ранее NEWS.ru писал, что цена нефти может упасть ниже $20 за баррель из-за намерения Саудовской Аравии повысить добычу до 10–12 миллионов баррелей в сутки и обещания больших скидок на топливо. Об этом заявил управляющий партнёр вашингтонской Энергетической консалтинговой компании EWSA Майкл Мур. По его словам, ситуацию усугубляет обещание королевства предложить покупателям скидку на поставки в 20%. В таких условиях, в сочетании с падением спроса, это может привести к тому, что цены на нефть пробьют рубеж в $20 за баррель и, возможно, упадут ещё ниже.

Позднее ещё три страны — Ирак, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты — объявили нефтяную войну России, анонсировав скидку для покупателей топлива вслед за Саудовской Аравией. Ирак готов снизить апрельские цены на сырьё на $5 за баррель при поставках в Азию, а Кувейт пообещал дисконт в $6 долларов. Кроме того, Багдад в апреле намеревается увеличить поставки нефти. Национальная нефтяная компания Абу-Даби Abu Dhabi National Oil Company в свою очередь сообщила о намерении нарастить добычу сырья в следующем месяце, что также окажет давление на его стоимость.

Цена барреля нефти Brent 9 марта упала до многолетнего минимума. Обвал случился после неудавшихся переговоров стран ОПЕК+, на которых стороны, главным образом Россия и Саудовская Аравия, не договорились о сокращении добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса.