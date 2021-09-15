Энергопереход России сравнили с планами Хрущёва по посадке кукурузы

Планы Минфина по ускорению темпов перехода российской энергетики на возобновляемые источники совершенно не учитывают географические и климатические особенности страны. Они напоминают желание председателя Совета Министров СССР Никиты Хрущёва засеять кукурузой всю страну, сообщил NEWS.ru директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

По его словам, ускоренный энергопереход станет для национальной экономики катастрофой. К тому же, подчеркнул эксперт, опыт европейских стран, в частности Великобритании, говорит о не самой эффективной работе возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

В Британии сейчас ставят исторические рекорды по стоимости электричества из-за того, что ветряная генерация Северного моря не способна покрыть потребности в энергии. У нас же есть достаточно сбалансированная энергетическая система. План Минфина не учитывает всей специфики российской энергетики, глупо её выстраивать по принципу датской модели. У нас другой климат, иная география <...>. В этом плане идею энергоперехода можно сравнить с идеей Хрущёва засеять кукурузой весь СССР — чистый авантюризм, климатическая кукуруза, — отметил он.

Помимо этого, Симонов усомнился и в помощи развитию российских ВИЭ со стороны «зелёных» кредитов. По его мнению, вся ответственность за финансирование инновационных энергетических проектов ляжет на плечи государства, бюджет которого вряд ли справится со стремительно возросшей финансовой нагрузкой.

«Зелёные» кредиты раздаются в расчёте на то, что их в том или ином виде будет погашать государство. Если власти простимулируют этот процесс, всё будет благополучно, но в этом плане есть большие сомнения по поводу финансовых возможностей страны. Это чисто кейнсианский подход. К тому же в России есть и более насущные экологические проблемы. <....> «Норильский никель» выпустил углеродно-нейтральный никель. А то, что там воздух цвет имеет — никого не волнует. Зато их никель не выбрасывает вредных веществ, это просто смешно. Авария в прошлом году произошла, штраф рекордный выплатили (146 млрд рублей. — NEWS.ru), а теперь будем ждать следующего разлива топлива. Но зато их никель теперь с нулевым карбоновым следом, это просто смешно, — заключил эксперт.

Ранее Минфин и Центробанк представили совместный план развития финансового рынка страны до 2030 года. Одной из ключевых инициатив ведомств стало требование о создании в ближайшие девять лет Национальной климатической стратегии, которая бы помогла стране осуществить ускоренный энергопереход и добиться углеродной нейтральности.