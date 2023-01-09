Энергоэксперт оценил вероятность допуска «Роснефти» к экспорту газа Энергоэксперт Перов: «Газпром» маловероятно даст «Роснефти» доступ к экспорту газа

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

«Роснефть» маловероятно получит доступ к проектируемому экспортному газопроводу «Сила Сибири — 2», так как «Газпром» является одной из наиболее пострадавших от событий 2022 года, рассказал ФБА «Экономика сегодня» энергоэксперт Александр Перов. По его словам, «Роснефти» не удастся обойти экспортную монополию, так как попытки других компаний сделать это также оканчивались неудачей.

Кроме «Роснефти», обойти экспортную монополию «Газпрома» пытался НОВАТЭК. Такой вопрос не один раз поднимался, но в «Газпроме» воспринимают все это без восторга, тем более сейчас, когда главная газовая компания РФ является одной из наиболее пострадавших структур от событий 2022 года, — считает Перов.

Энергоэксперт отметил, что газопровод «Сила Сибири — 2» в целом находится в подвешенном состоянии. Издание уточнило, что переговоры по данному проекту длятся уже почти 20 лет, а его реализация может быть связана только с политическим решением в ходе переговоров лидеров Китая и России.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее сообщил, что суточные показатели поставок газа из России в Китай достигли рекордных значений, заявил. По его словам, максимальное превышение поставок составило 18,7%. Он подчеркнул, что у компании в планах поставлять в Китай 48 млрд кубометров газа в год.