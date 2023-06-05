Энергоэксперт оценил решение ОПЕК+ по добыче нефти Энергоэксперт Юшков: решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти стабилизирует цены

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Решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти включает в себя ограничения, уже взятые на себя Россией и Саудовской Аравией, объяснил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В разговоре с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что данные договоренности, которые в 2024 году станут официальными квотами, помогут стабилизировать цены.

В 2024 году произойдет оптимизация сделки ОПЕК+, которая будет по-новому структурирована. Текущие объемы добычи превратятся в квоты, после чего они будут либо расти, либо сокращаться с целью стабилизации цен, — уточнил Юшков.

По словам эксперта, сейчас квоты ОПЕК+ и производство стран-участниц соглашения находится на неоднородном уровне. Соглашение позволит синхронизировать реальный уровень добычи сырья с квотами. В сложившихся условиях также важно заявление Саудовской Аравии о еще одном сокращении добычи нефти на миллион баррелей, подчеркнул Юшков. Он пояснил, что такое решение сможет вернуть цены в диапазон $80-90 за баррель.

Страны-участницы ОПЕК+ отвечают сокращением добычи на снижение цен, рассказал Юшков. Он предсказал, что в обозримой перспективе добыча нефти либо останется на текущем уровне, либо снизится. Причиной этому может стать падение спроса.

Встреча показала, что ОПЕК+ реально смотрит на вещи и поддерживает пессимистичный прогноз по дальнейшему развитию ситуации на мировом рынке. <...> Участники соглашения делают ставку на консервативный сценарий потребления нефти в следующем, 2024 году и не рассматривают вариант с увеличением квот, — заключил эксперт.

ОПЕК+ на заседании 4 июня объявил о продлении своей нефтяной сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего уровня добычи альянса на 1,4 млн баррелей в сутки. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва и Эр-Рияд не имеют разногласий по сделке.