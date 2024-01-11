Энергоэксперт оценил идею создания «твердоископаемого» ОПЕК Энергоэксперт Юшков: реализовать идею «твердоископаемого» ОПЕК будет непросто

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Реализация идеи создания международного картеля по добыче твердых полезных ископаемых, аналогичного нефтяному ОПЕК, столкнется с рядом сложностей, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В беседе с журналом «Компания» он отметил, что соответствующее предложение главы Минприроды Александра Козлова может не найти поддержки в российском добывающем секторе.

Как пишет издание, Александр Козлов ранее выразил уверенность, что сырьевой союз в сфере твердых полезных ископаемых будет интересен странам Африки и Ближнего Востока в условиях геополитических изменений и волатильности мировых цен на ресурсы.

Юшков напомнил, что Россия располагает большими запасами редкоземельных металлов — около 17% от общемировых. При этом их добыча составляет всего 0,9% от общемировой. На международном рынке у нашей страны есть такие сильные конкуренты, как США, которые ни в какой новый картель вступать не будут, и входящая в число литиевых чемпионов Аргентина, которая с нынешним президентом вряд ли захочет становиться членом объединения с участием России.

Издание напоминает, что Россия занимает первое место в мире по залежам железной руды, алмазам и палладию. В то же время в мире сегодня востребованы так называемые батарейные металлы, в первую очередь литий, которого в России немного, и он плохого качества. Основная добыча этого металла происходит в озерах Боливии, Аргентины и Чили.

При этом, по словам Юшкова, у большинства потенциальных участников нового картеля нет опыта регулирования объемов производства, и для выполнения взятых на себя обязательств им придется переписать ряд собственных законов.

Бизнес, конечно, будет против каких-либо ограничений производства. Компании заинтересованы в том, чтобы максимизировать свою выручку, а для этого могут увеличить или уменьшить добычу, сыграть на цене и использовать другие инструменты, — подчеркнул эксперт.

Ранее член Российской академии космонавтики им. Циолковского Игорь Маринин объяснил, почему частные коммерческие структуры проявляют все больший интерес к лунным программам. По его словам, это связано с обнаружением на поверхности Луны редкоземельных металлов платиновой группы, которые используются в электронной промышленности.