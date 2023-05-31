Энергоэксперт объяснил выгоду для экспортеров от смены нефтяного эталона Энергоэксперт Перов назвал выгодным для «Роснефти» смену нефтяного эталона Brent на Dubai

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«Роснефть» предложила правительству РФ пересмотреть механизм налоговых расчетов за экспорт нефти, высчитывая фискальную нагрузку от марки Dubai вместо Brent, и причиной такой инициативы является экономическая выгода, рассказал ФБА «Экономика сегодня» руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов.

В качестве довода российская компания указала, что раз основным направлением экспорта сырья стала Азия, то логично отказаться при расчетах от европейского эталона Brent и ориентироваться на эмиратский сорт Dubai, широко представленный на азиатском рынке.

Объяснение может быть только одно: «Роснефть» хочет здесь выиграть. Вероятно, для компании перевод расчета налоговых выплат с Brent на Dubai означает выгоду, — полагает Перов.

Как напоминает издание, российский экспорт в основном проводится в марках Urals, Siberian Light и REBCO, расчет стоимости которых привязан к марке Brent. При этом марки ESPO и Sokol Россия уже рассчитывает от стоимости Dubai.

Эксперт пояснил, что выплата налогов из расчета Dubai, а не Brent выгодна для любого российского экспортера нефти. Причина заключается в том, что с апреля в России фискальные выплаты привязаны к рыночной стоимости Brent. Государство вычитает из котировок Brent фиксированный дисконт и рассчитывает объем обязательств экспортеров. Таким образом, замена Brent на Dubai означает для компаний экономию сотен миллионов и даже миллиардов долларов.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил, что организация одобрит полноценное возвращение Ирана на нефтяной рынок после того, как будут сняты санкции против нефтяного сектора страны.