Раскрыт эффективный способ доставки российской нефти в Китай и Индию Энергоэксперт Юшков: Россия загружает большие танкеры нефтью в международных водах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Показатели экспорта нефти Urals по морю достигли рекордных показателей из-за того, что Россия перестраивает рынок в азиатском направлении, рассказал «360» энергоэксперт Игорь Юшков. По его словам, российские поставщики смогли найти наиболее эффективный способ доставки нефти в Китай и Индию — ее загружают в большие танкеры в международных водах с помощью других небольших танкеров.

Россия нашла выход: сначала в порты заходят танкеры небольшого дедвейта, загружаются и выходят в международные воды. И уже там переваливают нефть в большие танкеры. Это наиболее эффективный способ доставки нефти в тот же Китай, Индию, — рассказал Юшков.

Энергоэксперт отметил, что использовать большие танкеры выгодно при большом расстоянии до рынков сбыта нефти. Именно поэтому, по его мнению, нет ничего удивительного в том, что подобные операции приобрели массовый характер.

Ранее сообщалось, что объемы российского морского экспорта сырой нефти за прошедшую неделю выросли на 30% (876 тыс. баррелей в сутки), до 3,8 млн баррелей, достигнув рекордного с апреля 2022 года показателя. По данным агентства, это связано с падением трубопроводных потоков в Европу. При этом прибыль выросла не настолько значительно, так как поставки облагались пошлиной по низкой январской ставке, а налог на некоторые грузы считался по декабрьской ставке.