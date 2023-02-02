Энергоэксперт объяснил, почему Венгрия может отказаться от российской нефти Энергоэексперт Митрахович: Венгрия откажется от российской нефти из-за «Дружбы»

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Венгерская компания Mol Nyrt ведет переговоры с Хорватией по импорту нефти с ее территории в связи с сомнениями в том, что удастся обеспечить бесперебойные поставки по нефтепроводу «Дружба», который проходит через Украину, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» энергоэксперт отметил, что Будапешт может отказаться от поставок нефти из России, но это будет стрессом для экономики.

Право Венгрии на работу с российской нефтью не означает, что исключение будет длиться вечно, хотя бы по той причине, что южная ветка «Дружбы» идет через Украину, в которой продолжаются боевые действия. По этой причине венгры ищут возможные альтернативы, но в Будапеште должны понимать, что отказаться от российской нефти нельзя без удара по экономике и качеству жизни населения, — пояснил эксперт.

Митрахович отметил, что дешевое нефтесырье из России обеспечивает венграм стабильность, а в случае прекращения сотрудничества или диверсий со стороны Украины на «Дружбе» Будапешт может ожидать экономический коллапс. В случае отказа от российской нефти венграм придется сократить потребление и регулировать продажи бензина на заправках.

Энергоэксперт заявил, что Евросоюз не прекратит поддерживать работу нефтепровода «Дружба», так как проблема станет общеевропейской. Такая ситуация ухудшит европейские настроения, которые сейчас направлены против России и создают видимое единство стран-участников.

Негативный эффект может быть заразительным, поэтому ЕС постарается не допустить коллапса поставок по «Дружбе». В случае с Венгрией еще можно свалить все на Орбана, но что делать тогда с Чехией и Словакией? <...> Брюссель не заинтересован в том, чтобы в странах-членах началась резкая нехватка нефтепродуктов, — заключил Митрахович.

Пограничная охрана Финляндии ранее выразила обеспокоенность из-за запрета на страхование судов для перевозки российской нефти. По данным ведомства, в Балтийском море эксплуатируются более старые танкеры, что может привести к катастрофе.