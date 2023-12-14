Энергоэксперт объяснил, почему Россия не боится конца нефтяной эпохи Энергоэксперт Юшков: нефтяная эпоха продлится еще не одно десятилетие

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заявления о скором конце нефтяной эпохи не имеют под собой реальных оснований, и потому не скажутся на России, рассказал в беседе с «360» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, заявления о ненужности нефти, газа и угля звучат постоянно, но нефтяная эпоха продлится еще не одно десятилетие.

Европейские власти постоянно говорили: «У нас буквально завтра будет энергетический переход. И завтра ваши нефть, газ, уголь будут никому не нужны, они будут стоить очень дешево». <...> В итоге после ковида спрос восстановился, а предложение уже не смогло удовлетворить этот спрос. Тут начались проблемы: просто банальные дефициты, и цена подросла, — пояснил эксперт.

Он добавил, что западные санкции вынудили Россию перейти на альтернативные рынки Индии, Китая, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки, которые занимают в вопросах декарбонизации схожую с Россией позицию. Так, власти КНР планируют переход к углеродной нейтральности к 2060 году. Это означает, что страна будет поглощать столько же парниковых газов, сколько выбрасывает, но не откажется полностью от углеводородной энергетики.

Они еще десятилетиями будут использовать углеводороды, и мы будем их продавать, — выразил уверенность Юшков.

Ранее стало известно, что Нидерланды возобновили покупку у России сжиженного природного газа. Амстердам не закупал российский газ на протяжении трех месяцев.