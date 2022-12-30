Энергоэксперт объяснил, как Россия может нанести Западу еще больший удар Энергоэксперт Юшков: Россия могла бы создать монополию в области нефти и диктовать цены на нее

Фото: shutterstock

Помимо отказа продавать нефть странам, согласившимся на европейскую политику потолка цен, Россия способна нанести Западу еще больший ущерб, приняв меры в области энергетики, рассказал «ПолитРоссии» энергоэксперт Игорь Юшков. По его словам, Москва могла бы создать монопольную компанию наподобие «Газпрома», которая контролировала бы все поставки нефти в стране и диктовала бы всем цены. Также Россия могла бы запретить поставки в ЕС по нефтепроводам, что создало бы большие проблемы для экономик Германии, Польши, Венгрии, Словакии, но также и для Сербии, что было бы нежелательно.

Обсуждался вариант создать единый канал, который бы диктовал всем цены. Вряд ли сейчас такой радикальный шаг целесообразен. Мы сами критикуем США и ЕС за то, что они ломают рыночное ценообразование. Мы не продаем нашу нефть на рынки западных стран <...> Если мы создаем единый канал, то кому цену диктовать? Индии, Китаю и Турции? — пояснил Юшков.

Энергоэксперт отметил, что Россия не выражала намерений ужесточать или пересматривать меры против потолка цен ЕС. По его словам, перечисленные меры рассматриваются как возможные, но во вторую очередь. Специалист отметил, что на данный момент для России важно наладить экспорт энергоресурсов в Азию и обеспечить его рентабельность.

Страны ЕС в начале декабря утвердили потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. 27 декабря Путин подписал указ об ответных мерах в связи с введением потолка цен на отечественное черное золото. Согласно указу, поставки нефти и нефтепродуктов в страны, поддержавшие ограничения, возможны только на основании специального решения главы государства.