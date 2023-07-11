Энергоэксперт назвал шоковой ситуацию с оптовыми ценами на бензин Энергоэксперт Баженов назвал рост оптовых цен на бензин шоковой ситуацией для экономики

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оптовые цены на бензин в ряде регионов России стали превышать розничные, это наносит ущерб бизнесу и экономике в целом, заявил в беседе с НСН президент Независимого топливного союза Павел Баженов. Он подчеркнул, что цена тонны бензина Аи-92 обновила свой исторический рекорд, превысив 59 тысяч рублей, что отражается на отрасли и потребителях.

Опт уже превышает в ряде регионов розничные цены, это очень сильно бьет по экономике. Закупочная цена становится выше, чем цена сбыта. Пока еще у операторов есть запас прочности, накопленный за хороший период. По розничным ценам ситуация контролируется, рост наблюдается в рамках инфляционного коридора. Но для бизнеса это шоковая ситуация, которая начинает затягиваться, — заявил эксперт.

Он пояснил, что такая ситуация сложилась из-за перераспределения потоков, а также из-за увеличения оптовых цен нефтяными компаниями с учетом высокого сезона. По словам специалиста, регуляторы должны принимать срочные меры.

Безусловно, высокий сезон, нефтяные компании разгоняют оптовые цены. <...> Что делать? Увеличивать объемы реализации на бирже, биржевое предложение увеличивать в плавающем формате с учетом сезона. А также создавать налоговые условия, скорректировать акциз, — предложил Баженов.

Как сообщает издание со ссылкой на данные Росстата, в России объемы производства бензина снизились в мае на 3,5 млн тонн или на 1,1% год к году. При этом выпуск дизельного топлива увеличился на 2,7% — до 6,9 млн тонн.

Ранее заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников рассказал, что в России ведется работа над созданием приложения, которое поможет водителям электромобилей находить станции для зарядки. Ожидается, что новый сервис будет доступен к концу 2023 года.