Энергоэксперт назвал ресурс, который может попасть под потолок цен ЕС Энергоэксперт Марцинкевич: ЕС могут ограничить цены на российский уголь вслед за нефтью и газом

Фото: Christian Thiele/dpa/Global Look Press

После введения Евросоюзом ограничений на предельную стоимость российского газа вслед за введением «потолка цен» на нефть, есть основания предполагать, что подобная стратегия будет применена и по отношению к другим ресурсам, рассказал «ПолитЭксперту» энергоэксперт Борис Марцинкевич. По его словам, ЕС может ограничить импорт российского угля. Специалист отметил, что европейским странам было бы не так трудно решиться на этот шаг, так как они стараются самостоятельно обеспечивать себя углем, учитывая, что в регионе быстрыми темпами растут объемы угольной генерации.

Второй год подряд наблюдается активный рост угольной генерации. В 2021 году добыча выросла на 11%, в 2022 на 10,9%. На Западе открываются всевозможные угольные электростанции, которые были запечатаны. Такая ситуация происходит не только в Евросоюзе, но и в Британии, — пояснил Марцинкевич.

Энергоэксперт отметил, что на данный момент сложно сказать, решится ли Европа на введение потолка цен на уголь, но вероятность этого выросла после принятия решения насчет российского газа и нефти.

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва ранее заявила, что Венгрия не поддержала введение в Евросоюзе потолка цен на газ, Австрия и Нидерланды воздержались, остальные страны проголосовали за. Она подчеркнула, что дискуссия о новом механизме формирования цен на энергоресурс длилась весь день.