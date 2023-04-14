Энергоэксперт: «Нафтогаз» не получит от РФ гаагские $5 млрд Энергоэксперт Гривач заявил о ничтожности решения Гааги о выплате Россией «Нафтогазу» $5 млрд

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Москва проигнорирует решение Гаагского арбитража о выплате украинскому «Нафтогазу» $5 млрд за ущерб, нанесенный в результате потери крымских активов. Как подчеркнул в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заместитель руководителя Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, такую позицию России диктует современная геополитическая обстановка.

Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге 12 апреля обязал Россию выплатить украинской компании «Нафтогаз» $5 млрд в качестве возмещения ущерба за утрату буровых установок, газопроводов, флота и административных зданий, перешедших под российский контроль после возвращения Крыма в 2014 году. Если Москва не выполнит решение Гааги, украинская сторона грозит начать охоту на российскую собственность по всему миру, руководствуясь Нью-Йоркской конвенцией 1958 года.

Международные арбитражи успели себя сильно дискредитировать, они выносят ангажированные решения, поэтому признание доводов Гааги и их выполнение сомнительно в современных геополитических условиях, — полагает Гривач.

По его словам, сегодня российский трубопроводный экспорт в ЕС снизился в пять раз, старые договоры не работают, а при отсутствии общего коммерческого интереса нет и мотивации исполнять решение нидерландских арбитров, которое скорее является символическим актом поддержки Украины.

Кроме того, эксперт указал, что изъятие российской госсобственности в третьих странах — это сложная и долгосрочная процедура, которая займет годы и не принесет заметных результатов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия проанализирует решение Гаагского арбитража о выплате «Нафтогазу Украины» компенсации за потери активов в Крыму. По его словам, с этим вопросом уже работают специалисты, занимающиеся защитой прав России.