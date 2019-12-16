https://static.news.ru/photo/5b26bc68-201b-11ea-895f-fa163e074e61_660.jpg Космодром Восточный Фото: Roscosmos/Global Look Press

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» просит дополнительного финансирования обеспечения пусков нового пилотируемого корабля «Орёл» с космодрома Восточный. Инициатива подразумевает и создание инфраструктуры, рассказал руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Средства они запросили, сумму подтвердить не могу. <...> Сейчас уточняется, — цитирует чиновника ТАСС.

Накануне «Энергия» запросила дополнительные средства в размере 18 млрд рублей для разработки «Орла», до этого известного как «Федерация».

Ранее NEWS.ru писал, что Роскосмос планирует в несколько этапов реализовать программу освоения Луны к 2040 году. Во время первого из них будет проведена обкатка технологий на Международной космической станции. На лунную орбиту выведут базовый модуль новой станции, а на спутник Земли отправят автоматические аппараты «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27».

Следующий этап предполагает высадку космонавтов на Луне, а завершающий — строительство на ней посещаемой базы, доставку оборудования для бурения, создание экспериментальных добывающих и производственных комплексов, а также астрофизической обсерватории.