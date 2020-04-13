Энергетики попросили власти поддержать их во время кризиса

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Примерно месяц назад на фоне пандемии коронавирусной инфекции в России начался спад экономической активности, в связи с чем уже наблюдается ухудшение платёжной дисциплины за услуги электро- и теплоснабжения. Российские энергетические ассоциации боятся сокращения персонала и срыва работ, поэтому они обратились в правительство страны с просьбой оказать поддержку ресурсоснабжающим организациям.

Как отмечают эксперты и сами энергетики, в РФ ситуация с неплатежами в скором времени может обостриться. Специалисты связывают эту возможную проблему с введённым властями мораторием на взимание с населения штрафов за просрочку оплаты коммунальных услуг и отключения энергоресурсов за неуплату. Как подчёркивают представители компаний, из-за этого могут перестать платить за ЖКУ даже те, у кого такая возможность есть.

В МОЭК, к примеру, уже зафиксировали снижение платежей. В компании заявляют о необходимости финансирования, без которого надёжная работа систем теплоснабжения не может быть гарантирована.

Энергетики подчеркивают, что своевременная оплата необходима не только для того, чтобы обеспечивать текущую работу, но и вести подготовку к очередному отопительному сезону и платить зарплаты работникам отрасли, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, страховые компании не собираются оплачивать вынужденный производственный простой предприятиям малого и среднего бизнеса. Основанием для выплат служат наводнение, пожар и прочие причины нанесения материального ущерба.

На сегодня косвенные убытки компаний превышают уже 50%.