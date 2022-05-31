Энергетики начали искать поставщиков запчастей к отопительному сезону

Фото Maksim Konstantinov/Global Look Press

Минэнерго рекомендовало энергетикам искать новых поставщиков для подготовки к грядущему отопительному сезону. До этого специалисты уже столкнулись с нехваткой запчастей, что помешало провести им запланированные работы в мае, сообщают «Известия».

По данным газеты, в мае было выявлено уже 20 таких случаев. Для импортного оборудования запас запчастей, инструментов и принадлежностей ограничен 1 — 3 месяцами, а цепочки поставок в новых условиях ещё не налажены. В компаниях считают, что сложности с поставками разрешить удастся и они смогут подготовиться к осенне-зимнему сезону.

Как сообщило газете Минэнерго, ситуация с корректировкой ремонтных программ на данный момент соответствует среднегодовым значениям. Перестройки логистических цепочек находятся на особом контроле ведомства. До этого Совет производителей энергии предупреждал министерство о возможных рисках для компаний, в частности, о проблемах с эксплуатацией энергоблоков на иностранных парогазовых установках. Речь шла о риске досрочного закрытия некоторых ТЭС.

Фактически с основными сложностями столкнулась тепловая генерация. Однако, по словам экспертов, вполне реально наладить поставки через Азию, чем сейчас и занимается бизнес. В перспективе насосное оборудование, электродвигатели и запчасти к газовым турбинам энергетикам нужно будет замещать отечественными аналогами. Переговоры с этом направлении уже ведутся.

Ранее сообщалось, что правительство России примет меры для поддержки электросетевой отрасли в условиях санкций. Ассоциация «Территориальные сетевые организации» предупредила о массовом закрытии ТСО на фоне растущих издержек.