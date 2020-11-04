Энергетик высказался об идее Лукашенко купить месторождение нефти у РФ

https://static.news.ru/photo/19e623c4-1f16-11eb-b948-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosneft/Twitter.com/Global Look Press

Заявление президента Лукашенко о желании купить у России месторождение нефти не стоит рассматривать как какую-то сенсацию. Белоруссия уже лет десять добывает небольшое количество нефти на российской территории, поэтому возможность заполучить месторождение вряд ли станет неожиданностью.

Белорусская компания «Янгпур» с 2013 года ведёт работу по добыче нефти в Ямало-Ненецком автономном округе. У компании также есть право пользоваться Известинским участком и Южно-Тыдэоттинским участком, право на который она выиграла в прошлом году, пояснил генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в беседе с РИА Новости.

Так что панацеей для Белоруссии новое месторождение не станет. Для самой России партнёрство с Белоруссией не особо интересно, так как для новых инвестиций и сложных проектов чаще всего привлекаются иностранные инвесторы, в том числе и в Арктике для добычи труднодоступной нефти.

«Беларусьнефть» какими-то компетенциями или особыми деньгами не владеет, нефть у России страна покупает без уплаты пошлины и по более низкой цене, чем Европа. Но из-за налогового манёвра пошлина к 2024 году обнулится в пользу повышения налога на добычу полезных ископаемых.

К тому же в России не осталось участков с лёгкой добычей нефти, а, значит, белорусам придётся вкладываться в дорогие или сложные проекты. И в этом случае Белоруссия вряд ли захочет сама добывать те 17–18 т нефти, которые ежегодно закупает у России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти в РФ. Телефонный разговор лидеров двух государств состоялся 4 ноября.