Энергетик рассказал, что может помешать запуску СП-2

Помешать ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2» могут новые власти Германии. Сейчас трудно спрогнозировать, кто победит на выборах, поскольку ни у одной партии нет перевеса. Об этом в интервью «ПолитЭксперту» рассказал заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Энергетик считает, что формирование будущего коалиционного правительства Германии будет происходить долго, поэтому «Газпрому» ещё придётся побороться за ввод газопровода в эксплуатацию. Он также не исключает, что противодействие будет серьёзным.

Из крупных политсил враждебно к «СП-2» настроены только «зелёные». Не думаю, что по итогам выборов они получат полномочия, позволяющие сыграть ключевую роль в определении позиции Правительства Германии к «Северному потоку — 2», — заявил Гривач.

Эксперт отметил, что сейчас у сторонников проекта, и не только «Газпрома», достаточно сильная позиция. К тому же, газопровод нужен не только немецким, но и европейским потребителям газа. Новое правительство ФРГ должно будет понимать, что на кону энергобезопасность и экономическая стабильность страны.

Утром, 10 сентября, на оперативном совещании в ПАО «Газпром» председатель правления Алексей Миллер сообщил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершено.

Ранее в «Газпроме» заявляли, что поставки топлива по трубопроводу могут начаться с 1 октября. При этом в компании добавили, что сроки фактического поступления газа в европейскую ГТС будут зависеть от решения немецкого регулятора.