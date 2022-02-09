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Энергетик рассказал, что мешает перевести автобусы на водород

Энергетик Юшков: перевод автобусов на водород отразится на тратах пассажиров
14:52, 09 февраля 2022
Энергетик рассказал, что мешает перевести автобусы на водород Водоробус ГАЗ CITYMAX12 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Перевод некоторых автобусов на водород по инициативе Минэнерго отразится на тратах пассажиров, предупредил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с ФБА «Экономика сегодня». Он объяснил, что водородное топливо дорогое, к тому же в России нет необходимых для перехода технологий.

В прошлом году были представлены первые водоробусы, но сделаны все отечественные проекты на базе зарубежных технологий, а заводов по производству данного сырья в государстве и вовсе нет, как и понимания, из чего его лучше получат. <...> Помимо высокой стоимости, водород обладает низкой стабильностью, что делает его менее безопасным, поскольку сырье может взрываться. Элекробусы тоже периодически загораются, но последствия от взрыва могут быть куда более серьёзными, — сказал Юшков.

Он добавил, что предложение Минэнерго вызвано желанием поднять репутацию во время глобального энергоперехода.

Ранее Министерство энергетики РФ предложило к 2030 году перевести 10% городского и междугородного пассажирского транспорта на водород. Параллельно в стране предстоит развивать водородную заправочную инфраструктуру, о чём говорится в проекте развития водородной отрасли, которую разработало Российское энергетическое агентство.

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