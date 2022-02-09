Энергетик рассказал, что мешает перевести автобусы на водород

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Напряжённость в Европе проецируется на настроения и на рынках, и на биржах как России, так и других стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что у Москвы есть возможности противостоять замедлению роста экономики. Его слова передаёт «Финмаркет».

Биржи и рынки везде в Европе реагируют весьма чутко. Падения сменяются подъёмами и так и далее. Повышенная волатильность — она является нежеланным спутником напряжённости, с которой нам приходится сейчас сталкиваться,...