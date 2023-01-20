Энергетик призвал не рассчитывать на поставки российской нефти в Пакистан Аналитик Демидов: России не стоит рассчитывать на значительные поставки нефти в Пакистан

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Объемы поставок российской нефти в Пакистан не будут превышать 100-200 тысяч баррелей в сутки из-за существенного влияния англоязычных стран, заявил NEWS.ru аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. По его словам, в связи с последними заявлениями Индии относительно потолка цен на российскую нефть Россия просто вынуждена искать новых покупателей в данном регионе.

Если говорить об объемных перспективах нашей нефти в Пакистане, то тут все достаточно непросто. Ведь в Пакистане исторически очень сильное англо-саксонское влияние. И поэтому наши, скажем так, тестовые объемы не будут превышать 100 — 200 тысяч баррелей в день. Да и в принципе, в ближайшей перспективе не стоит рассчитывать на объемы более 500 тысяч баррелей, — заявил Демидов.

Ранее в министерстве нефти и промышленности Индии допустили, что страна может присоединиться к потолку цен на нефть из России, если ее стоимость превысит $60 за баррель. Также не исключено, что Нью-Дели может отказаться от поставок топлива. Сейчас стоимость нефти из РФ составляет около $56 за баррель.

Страны ЕС в начале декабря утвердили потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. 27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в связи с введением потолка цен. Согласно указу, поставки нефти и нефтепродуктов в страны, поддержавшие ограничения, возможны только на основании специального решения главы государства.