Эксперт по энергобезопасности оценил возможные санкции ЕС в нефтяной сфере

Эксперт по энергобезопасности Борис Марцинкевич выразил удивление в связи с тем, что автор материала The Financial Times, в котором описаны готовящиеся санкции Евросоюза в адрес Москвы в случае вторжения РФ на Украину, акцентировал внимание в основном на ограничениях в газовом секторе. По его мнению, рестрикции затронут прежде всего нефтяные проекты, потому что в России не выполнен план по сокращению импортозависимости, пишет «ПолитЭксперт».

Основные проблемы были связаны с морской шельфовой добычей, что сейчас стараются наверстать. НОВАТЭК, ЛУКРЙЛ готовятся приступить к разведке у побережья Чукотки — там нефтеносная провинция. Если следить за «Газпромом», к 2027 году он намеревается самостоятельно выйти на добычу газа на Штокмановском месторождении без участия зарубежных партнёров, — пояснил Марцинкевич.

Он отметил, что компания Shell является одним из правообладателей на технологию добычи сжиженного природного газа (СПГ), предоставленную для проекта на Сахалине. По словам эксперта, первый российский СПГ-завод построен на американских технологиях.

Что касается санкций в сфере технологий, то эту проблему в России преодолеют, считает Марцинкевич. Если компании будут вынуждены самостоятельно, они справятся.

Ранее FT со ссылкой на осведомлённые источники сообщила, что Великобритания и ЕС готовят санкции, которые будут введены в случае нападения РФ на Украину. Документ, задача которого жёстко ограничить финансовые и технологические вливания, разрабатывается при поддержке Вашингтона.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе интервью четырём российским радиостанциям, что введение США нового пакета санкций в отношении Москвы, предусматривающего отключение РФ от западных финансовых систем, будет эквивалентно разрыву отношений между странами. По его словам, на Западе все понимают, что данная мера не соответствует «чьим бы то ни было интересам».