Энергетик оценил вероятность санкций против Росатома Энергетик Муратов назвал низкой вероятность введения санкций против Росатома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Санкции против Росатома вряд ли будут введены, считает член Центрального правления Ядерного общества России Олег Муратов. В беседе с «Радио 1» энергетик отметил, что четверть атомных станций США работают на российском топливе. Такая же ситуация складывается и в странах Европы.

Вероятность введения санкций близка к нулю. <...> В США около 20% всей электроэнергии производится на атомных станциях. И где-то приблизительно четверть от этих станций работает на российском топливе. В странах Евросоюза станции также работают на нашем топливе, — пояснил эксперт.

По его словам, страны, которые сейчас зависят от российского топлива, в теории могут нарастить собственное производство, но на это уйдет как минимум около 10 лет. Муратов уточнил, что в России сосредоточено примерно 40% всех обогатительных мощностей, а Росатом является одним из трех крупнейших концернов в мире. Эксперт подчеркнул, что санкции против компании затронут не только самого поставщика, но и покупателей из-за рубежа.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ранее заявил, что снижение зависимости от ядерного сектора России грозит Европе миллиардными потерями. По его словам, возможности немедленного отказа от российских ресурсов нет.