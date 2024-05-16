Энергетик оценил шансы Болгарии отсудить у «Газпрома» €400 млн Энергетик Юшков: у Болгарии практически нет шансов выиграть суд у «Газпрома»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

У Болгарии практически нет шансов отсудить у «Газпрома» €400 млн, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В разговоре с NEWS.ru энергетик напомнил, что в 2023 году была аналогичная ситуация с финской компанией, тогда решение суда было принято в пользу России.

Если это будет международный арбитраж, тогда у болгарской компании шансов немного. В прошлом году было аналогичное разбирательство с финской компанией, и оно было в пользу «Газпрома». В контракте указан пункт о форс-мажорных обстоятельствах, — пояснил Юшков.

Как отметил эксперт, при таких условиях никаких выплат производиться не должно. Он уточнил, что «Газпром» не мог пойти против требований со стороны государства перейти на рублевую систему расчетов. Компания доказала факт изменения законодательства, пояснил энергетик. По словам Юшкова, у болгарской компании есть шанс выиграть только в том случае, если дело будет разбираться в местном суде.

Если дело будет разбираться по-честному, то шансов у болгар в международной юрисдикции нет. Тем более, что все в итоге перешли на рублевую систему расчетов. Греция, Румыния, Чехия, Словакия, Германия, Австрия, Италия сделали это. Болгарам еще нужно будет объяснить, а почему они перестали выполнять условия контракта, — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что болгарская государственная компания «Булгаргаз» потребует от российского «Газпрома» компенсацию ущерба в связи с прекращением поставок газа в 2022 году. Как сообщил министр энергетики в техническом правительстве республики Владимир Малинов, речь идет о сумме €400 млн. По его словам, при невыполнении российской стороной условий будет заведено дело перед арбитражным судом Международной промышленной палаты в Париже.