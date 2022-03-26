Энергетик объяснил поручение Путина «Газпрому» по рублёвым расчётам за газ

«Газпром», вероятно, воспринял поручение президента РФ Владимира Путина по изменению валюты расчётов за поставки газа в недружественные страны на российский рубль до 31 марта как необходимость в течение недели отправить предложения западным контрагентам по изменению или переподписанию контрактов, заявил NEWS.ru эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

«Газпром», скорее всего, расскажет, что отправил эти предложения и ждёт реакции контрагентов, а дальше начнутся переговоры, они не завершатся в оставшиеся несколько дней (до 31 марта. — NEWS.ru). Согласятся ли с той стороны [платить за российский газ рублями] — вопрос открытый, они не спешат соглашаться, хотя возможности есть — приходить на межбанковский рынок, валютную биржу в Москве и покупать здесь рубли, минимизируя риски заморозки платежей за российские нефть и газ, хотя до сих пор таких случаев не было. Готова ли Россия прекратить поставки — вопрос открытый, пока не совсем понятно, — подчеркнул Митрахович.

Как сообщалось, Путин ожидает до 31 марта доклад кабмина, ЦБ РФ и компании «Газпром» об изменении валюты расчётов за поставки газа в недружественные страны на рубль. Согласно поручению, переход на российскую валюту требуется осуществить, сохранив установленные контрактами объёмы поставок, цены и принципы ценообразования.

Ранее аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев заявил, что ожидаемый частичный переход торговли газом за рубли способствует укреплению национальной валюты. Экономических агентов, заинтересованных в стабильности курса, станет больше, когда переход состоится, отметил он.