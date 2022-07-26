Энергетик объяснил, почему биржевые цены на газ в Европе ничего не значат Энергетик Митрахович о газе: если Германия хочет скатиться до уровня Испании — скатертью дорога

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Прогнозы по стоимости газовых фьючерсов в Европе значения не имеют, так как российские углеводороды могут просто перестать покупать, «резко отрубая промышленность и переходя к нормированию потребления топлива», заявил NEWS.ru эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. По его словам, к конце года тысяча кубов может пробить отметку и в $3500, но «все зависит от доступности СПГ, его цены на международном рынке и сохранении поставок из РФ».

Вопрос не в конечной цене, а сколько предприятий европейцы готовы закрыть. Обсуждается сценарий сокращения потребления газа на 15%, возможно этого недостаточно. Интрига в том, сколько стран готовы это делать, насколько быстро они это сделают. Дело идет к нормированию потребления, а когда есть регулирование, то цена фьючерсов не имеет значения, — отметил Митрахович.

Эксперт подчеркнул, что самыми уязвимыми отраслями европейской промышленности в сфере поставок российского газа, являются: пищевая, производство алюминия, цинка, азотных удобрений и бумаги. Он напомнил, что данные секторы сокращаются с 2021 года, и данная тенденция сохранится.

Неработающий завод не производит товар, не дает рабочие места и заработка, тянет за собой другие производства. Для спасения предприятий, которые не могут выплатить долги, государству приходится национализировать, приобретать часть акций вместе с долгами, как в случае с Uniper. Выдаются кредиты, которые неизвестно, когда вернут. Это все делается на деньги налогоплательщиков. Вопрос в том, до какого уровня Европа может позволить себе деиндустриализацию. Если Германия хочет скатиться до уровня Испании по промышленному развитию — скатертью дорога. Если хочет, чтобы энергоемкая промышленность уехала в Турцию — тоже вариант, — подытожил Митрахович.

Паника началась в Европе после сообщения «Газпрома» о сокращении транзита по «Северному потоку» до 33 млн кубометров в сутки, заявил британский обозреватель Джейкоб Пол. В статье для газеты Express он отметил, что министры энергетики ЕС решили экстренно собраться 26 июля, чтобы обсудить чрезвычайный план Евросоюза по экономии газа.

«Газпром» 25 июля заявил, что остановит эксплуатацию ещё одной турбины на компрессорной станции «Портовая». Из-за такого шага российской компании поставки газа по «Северному потоку» с 27 июля не превысят 33 млн кубометров в сутки.