Энергетик объяснил, как Россия обогнала США по поставкам газа в Европу Энергетик Юшков: США перенаправили СПГ в Азию и стали меньше поставлять Европе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Россия обогнала США по поставкам газа в Европу, так как американские компании перенаправили большую часть СПГ в страны Азии, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В разговоре с NEWS.ru эксперт уточнил, что также один из проектов в США закрыт на ремонт.

Если брать суммарные поставки российского СПГ и трубопроводного газа, тогда мы обходим американский СПГ. Один из американских проектов закрылся на ремонт. С другой стороны, они просто перенаправили свои объемы на азиатские рынки. Там цены повысились, выгоднее стало поставлять, — пояснил энергетик.

Юшков уточнил, что в США нет ни одной государственной компании, поэтому все ориентируются исключительно на доходность. Он подчеркнул, что американские политики не управляют поставками газа. По словам эксперта, все обещания вводить санкции против России и поставлять газ Европе со стороны США были «откровенным враньем».

Европейцы были вынуждены поднять цены, чтобы вернуть часть глобального СПГ. Когда цена растет, всегда выгодно брать у «Газпрома», потому что у «Газпрома» цена хоть и привязана к спотовому рынку, но в ряде контрактов есть лаг. То есть, в месяц, в два, три цена меняется. Сейчас российские газопроводы каждый день загружены на полную мощность, — заключил Юшков.

Ранее сообщалось, что Россия в мае опередила США по поставкам газа в Европу впервые практически за два года. Глава аналитического департамента газового рынка ICIS Том Марзек-Мансер назвал удивительным, что показатели газового экспорта РФ растут в текущих условиях.