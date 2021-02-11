Энергетический гигант начал отказываться от нефти

https://static.news.ru/photo/22fbded0-6c92-11eb-b2dd-96000091f725_660.jpg Фото: STAR-MEDIA / Michael Schöne/Global Look press

В британско-голландской Royal Dutch Shell заявили, что для компании пик производства нефти уже прошёл, поэтому энергетический гигант представил план трансформации, включающий постепенный отказ от топлива и переход к более чистым источникам энергии.

Производство традиционных ископаемых видов топлива компании будет сокращаться примерно на 1-2% ежегодно и к 2030 году будет на 55% ниже, чем в данное время. Удельные выбросы Shell, как ожидается, сократятся на 6–8% к 2023 году по сравнению с 2016-м. А к 2030 году уровень сокращений достигнет 20%, к 2035 году — 45%, к 2050 году — 100%, передаёт Bloomberg.

Мы должны предоставить нашим клиентам товары и услуги, которые они хотят, — продукты с меньшим углеродным следом, — заявили в компании.

Ранее стало известно, что Китай уже в 2021 году может стать мировым лидером нефтепереработки, подвинув на второе место США, которые главенствовали на рынке с середины XIX века. В КНР сейчас строятся четыре новых нефтеперерабатывающих завода, в США подобные предприятия закрываются. Речь идёт о заводе Convent в Луизиане, принадлежащем Shell. После его открытия в 1967 году перерабатывающие мощности США в 35 раз превышали китайские.

Общая мощность новых заводов в Поднебесной составит 1,2 млн баррелей в сутки. Столько же перерабатывают во всей Великобритании. Также подчёркивается, что в Китае экономика быстро восстанавливается после пандемии коронавируса, в то время как в США и Европе ситуация с COVID-19 не улучшается, писал NEWS.ru.