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Самозанятыми в РФ с начала года зарегистрировались свыше 200 тысяч человек, из них большинство не были индивидуальными предпринимателями. Об этом сообщил глава ФНС Михаил Мишустин.

В качестве самозанятых зарегистрировались 201 тысяча граждан. Из них более 87% никогда не были ИП, а большинство раньше вообще не участвовали в экономике и не платили налоги. Всего задекларировано 20...