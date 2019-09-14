https://static.news.ru/photo/e384786c-d691-11e9-9dc4-fa163e074e61_660.jpgПрезидент США Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп продлил на год торговые рестрикции, действующие в отношении Кубы. Эмбарго будет длиться до 14 сентября 2020 года.
Я решил, что продление данных мер в отношении Кубы на один год отвечает национальным интересам США, — цитирует ТАСС пресс-службу Белого дома.
Ранее News.ru сообщал, что санкционная политика США в отношении России и Кубы способствовала сближению Москвы и Гаваны. Оказавшаяся в пучине экономического кризиса после ужесточения американских санкций за помощь Каракасу Куба ищет финансовой поддержки у России. Москве же важна политическая лояльность республики в Латинской Америке.