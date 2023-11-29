Эльвира-«разрушительница»: как в Европе оценили влияние Набиуллиной Politico: Набиуллина стала одной из самых влиятельных персон Европы в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эльвира Набиуллина

Издание Politico опубликовало ежегодный рейтинг самых влиятельных людей Европы. Одной из таких персон стала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. Почему ее включили в этот список?

Какое место заняла Набиуллина

В списке Politico 28 человек, которые, по мнению авторов материала, в 2024 году «сформируют политическую жизнь Европы». Персон разделили на три категории: «деятели» (doers), «мечтатели» (dreamers) и «разрушители» (disruption).

Эльвиру Набиуллину Politico поставило на первое место в категории «разрушители».

Почему Набиуллину считают одной из самых влиятельных персон

Как подчеркивает издание, глава ЦБ является «главным технократом», поддерживающим политику президента России Владимира Путина.

«За десятилетие, проведенное Набиуллиной у руля Центрального банка России, жесткая денежно-кредитная политика неоднократно спасала рубль и удерживала экономику страны на плаву. В ходе этого процесса ей удалось предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций, направленных на истощение казны Кремля», — отмечают авторы материала.

Politico пишет, что Набиуллина спасла экономику России в 2014 году, когда Запад ввел против Москвы санкции после возвращения Крыма в состав РФ. Сейчас главе ЦБ вновь удается удерживать российскую экономику на плаву, замечает издание.

«В то время как Запад пытался отрезать Россию от мировых финансовых рынков и перекрыть ей доступ к наличным деньгам и технологиям, Набиуллина сумела парировать, открыв краны расходов и стабилизировав экономику. На данный момент эта тактика работает: МВФ недавно предсказал, что экономика России вырастет на 2,2% в этом году; в феврале прогноз был гораздо более скромным — 0,7%», — подчеркивает Politico.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Эльвира Набиуллина

Какие места заняли Зеленский и Навальный, кто стал самым влиятельным человеком Европы

Президент Украины Владимир Зеленский занял первое место в категории «мечтатели». Politico считает его заслугой то, что Киев продолжает получать оружие от Запада, а Украина «вышла на передний план» в борьбе за членство в ЕС.

Второе место среди «мечтателей» досталось российскому оппозиционеру Алексею Навальному, осужденному за создание экстремистского сообщества и мошенничество.

В категории «деятели» список возглавила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а вторая строчка осталась за главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

«Самым влиятельным человеком» в Европе в 2023 году по версии Politico стал лидер польской «Гражданской коалиции» Дональд Туск.

Как Запад ранее оценивал заслуги Набиуллиной

Британский журнал Euromoney в 2015 году вручил Набиуллиной премию как лучшему руководителю среди глав центральных банков. Церемония награждения прошла в Лиме в рамках ежегодной встречи совета управляющих Всемирного банка и МВФ в столице Перу.

В 2017 году другой британский журнал The Banker назвал Набиуллину лучшим председателем Центробанка года в Европе.

«Центральный банк России за последние несколько лет проделал большую работу: вывел страну из экономического кризиса в сочетании с девальвацией валюты и проблемами банковского сектора», — писал тогда The Banker, отмечая, что российской экономике помогла «сильная рука» Набиуллиной.

В 2018 году Кристин Лагард, которая тогда занимала должность главы Международного валютного фонда (МВФ), заявила, что политика Набиуллиной на посту главы ЦБ позволила России смягчить внешние шоки и перейти к гибкому курсу рубля.

«Набиуллина — особенный человек, она может заставить Центральный банк „петь“, оставаясь при этом очень благоразумной», — говорила Лагард.

Могла ли Набиуллина уйти с поста главы Центробанка России

Американское издание Bloomberg в марте 2022 года писало, что Набиуллина собиралась уйти в отставку после начала специальной военной операции России. Эти слухи опровергли в пресс-службе Центробанка.

«Информация агентства Bloomberg не соответствует действительности», — сообщили РБК в пресс-службе ЦБ.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слухи об отставке Набиуллиной, заявил, что в Кремле ничего не известно об этой информации.

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