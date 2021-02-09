Электроника в России подорожает на 50%

https://static.news.ru/photo/e6d515f0-6b2b-11eb-b5da-96000091f725_660.jpg Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/Global Look Press

Электроника в России в течение года подорожает на 50%. Это зависит от закупочных цен в Китае, которые уже выросли на 10-15%.

Проблемы с логистикой добавят ещё 2-3%, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

В зависимости от сегмента электроника подорожает на величину от 10 до 40% в течение 2021 года. Больше всего вырастут в цене ноутбуки — до 40–50%, — приводит слова эксперта газета «Известия».

Основной причиной роста цен является глобальный дефицит компонентов, проблемы с логистикой и антикитайские санкции США. Стоимость электроники начала увеличиваться ещё с начала года, она выросла на 5-20% в зависимости от вида товаров. Рост цен на смартфоны ещё сдерживают крупные производители, но новые модели даже Samsung могут подорожать уже во второй половине марта или после праздников в апреле.

Стоимость колонок и наушников вырастет на 15-20%. В любом случае в магазинах по прежним ценам будут продаваться товары, произведённые ещё в прошлом году, и будут выгодными для покупок по различным акциям.

Ранее NEWS.ru сообщал, что рост цен в России коснётся импортируемой продукции — одежды, обуви, бытовой техники и даже еды. Самое интересное, что это подорожание никак не связано с курсом доллара и рубля.