Электроника в России может подорожать на 20%

https://static.news.ru/photo/3ccf0e10-8e4b-11eb-bd08-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на электронику уже с апреля могут вырасти в России примерно на 10–20%. Причиной этого участники рынка называют дефицит комплектующих деталей и рост стоимости логистики.

При этом проблема будет оставаться актуальной до конца года, передаёт ТАСС со ссылкой на дистрибьюторов, экспертов и ретейлеров.

Повышению цен поспособствует и то, что производители сейчас отгружают на 30–50% товаров меньше, чем это было до начала пандемии коронавируса. В итоге, помимо высоких цен, реальной перспективой представляются и полупустые полки в магазинах электроники. Дистрибьюторы ожидают дефицита телевизоров при росте цен на 5–10%. Мониторы с диагональю 22–24 дюйма уже продаются дороже на 10–20%.

Дополнительное давление оказывает колебание курса валют. Во второй половине марта зафиксировано подорожание смартфонов, особенно в среднем ценовом сегменте. Производители предлагают заказывать электронику на сентябрь по ценам на 30–50% выше прошлогодних.

Рост цен в ближайшее время ожидается на самые разные товары. Всё это сопровождается значительным снижением покупательской способности граждан, сложностью поставок из-за коронавирусных ограничений и усугубляющимся дефицитом.

Ранее NEWS.ru писал, что в России могут подорожать одежда и обувь. Цены на книги также грозят увеличиться. Бензин уже вырос в цене. Управляющие компании готовятся вдвое поднять расценки на коммуналку. И даже алкоголь наверняка не останется в стороне от этих изменений.