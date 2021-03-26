Электроника в России может подорожать на 20%

Цены на электронику уже с апреля могут вырасти в России примерно на 10–20%. Причиной этого участники рынка называют дефицит комплектующих деталей и рост стоимости логистики.
При этом проблема будет оставаться актуальной до конца года,
Повышению цен поспособствует и то, что производители сейчас отгружают на 30–50% товаров меньше, чем это было до начала пандемии коронавируса. В итоге, помимо высоких цен, реальной перспективой представляются и полупустые полки в магазинах электроники. Дистрибьюторы ожидают дефицита телевизоров при росте цен на 5–10%. Мониторы с диагональю 22–24 дюйма уже продаются дороже на 10–20%.
Дополнительное давление оказывает колебание курса валют. Во второй половине марта зафиксировано подорожание смартфонов, особенно в среднем ценовом сегменте. Производители предлагают заказывать электронику на сентябрь по ценам на 30–50% выше прошлогодних.
Рост цен в ближайшее время ожидается на самые разные товары. Всё это сопровождается значительным снижением покупательской способности граждан, сложностью поставок из-за коронавирусных ограничений и усугубляющимся дефицитом.
Ранее NEWS.ru писал, что в России могут подорожать одежда и обувь. Цены на книги также грозят увеличиться. Бензин уже вырос в цене. Управляющие компании готовятся вдвое поднять расценки на коммуналку. И даже алкоголь наверняка не останется в стороне от этих изменений.