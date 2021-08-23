Электрокарам захотели разрешить свободный проезд по платным трассам

В России со следующего года планируется запустить эксперимент, предполагающий введение бесплатного проезда электрокаров по платным автомагистралям. В перспективе эта мера должна увеличить внутренний спрос на покупку подобных машин, говорится в концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта, утверждённой премьер-министром Михаилом Мишустиным. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

Отмечается, что поддержка производства электромобилей и стимулирование спроса на них является для правительства одной из наиболее важных областей работы. Такие транспортные средства, по словам премьер-министра, в дальнейшем будут включены в программы льготного кредитования и лизинга.

Кроме того, производителям электротранспорта и аккумуляторов предоставят субсидии на софинансирование затрат, связанных со строительством заводов, а также специальные инвестиционные контракты (СПИК). На аналогичную поддержку со стороны российских властей смогут также рассчитывать и производители водородных топливных элементов.

Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердило концепцию развития электромобилей в России. Эта программа рассчитана на ближайшие 10 лет и подразумевает всестороннюю поддержку отечественных производителей в этой области.