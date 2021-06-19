Электроэнергия в России оказалась одной из самых дешёвых в Европе

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Россия стала второй в рейтинге стран Европы с самой дешевой электроэнергией для населения. Об этом свидетельствует проведённое РИА Новости исследование.

Так, средняя стоимость электричества в стране составила 3,6 рубля за кВт.ч. Лидером списка стал Казахстан с показателем в 2,3 рубля за кВт.ч, а третье место заняла Украина, где цена на электричество равна 4,5 рубля за кВт.ч.

Самой дорогой электроэнергия для населения оказалась в Германии — 27 рублей за кВт.ч. В первую пятёрку по высокой стоимости также вошли Дания, Бельгия, Ирландия и Испания. Такие цены объясняются высокими доходами европейцев и существенной долей налогов в стоимости электроэнергии.

Одной из причин подобного налогообложения, в свою очередь, выступает поддержка развития «зелёной» энергетики. Данные страны активно развивают возобновляемую энергетику и стремятся отказываться от использования атомных электростанций, — пояснили эксперты.

Ранее сообщалось, что промышленность России является одной из самых энергозатратных в мире. Как выяснилось, в отечественном машиностроении, металлургии и химии используется гораздо больше электроэнергии, чем в аналогичных отраслях в США, Китае, Германии, Японии, Бразилии и ряде других крупнейших стран.