Электроэнергия в России оказалась одной из самых дешёвых в Европе

Россия стала второй в рейтинге стран Европы с самой дешевой электроэнергией для населения. Об этом свидетельствует проведённое РИА Новости исследование.
Так, средняя стоимость электричества в стране
Самой дорогой электроэнергия для населения оказалась в Германии — 27 рублей за кВт.ч. В первую пятёрку по высокой стоимости также вошли Дания, Бельгия, Ирландия и Испания. Такие цены объясняются высокими доходами европейцев и существенной долей налогов в стоимости электроэнергии.
Одной из причин подобного налогообложения, в свою очередь, выступает поддержка развития «зелёной» энергетики. Данные страны активно развивают возобновляемую энергетику и стремятся отказываться от использования атомных электростанций, — пояснили эксперты.
Ранее сообщалось, что промышленность России является одной из самых энергозатратных в мире. Как выяснилось, в отечественном машиностроении, металлургии и химии используется гораздо больше электроэнергии, чем в аналогичных отраслях в США, Китае, Германии, Японии, Бразилии и ряде других крупнейших стран.