Экспортную пошлину на семена подсолнечника могут продлить на год

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Министерство экономического развития России предложило продлить экспортную пошлину на семена подсолнечника, сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства страны. Согласно тексту документа, пошлины в размере 50% предлагается установить на период с 1 сентября 2023 года по 31 августа 2024 года.

Проект постановления предусматривает: установление на период с 1 сентября 2023 года по 31 августа 2024 года включительно в отношении семян подсолнечника ставки вывозной таможенной пошлины в размере 50%, но не менее 3200 руб. за 1000 кг, — сообщается в документе.

Представители ведомства также предлагают продлить действие других пошлин, распространяющихся на подсолнечное масло и подсолнечный шрот. Срок действия предлагается тот же — с 1 сентября по 31 августа 2024 года.

Проект постановления правительства России предусматривает продление тарифных квот на вывоз семян подсолнечника с территории Запорожской и Херсонской областей. Они установлены до 31 декабря текущего года.

Как сообщалось ранее, правительство России увеличило ставки ввозных таможенных пошлин на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%. Они будут действовать до конца 2023 года. По мнению управляющего партнера Агентства винного консалтинга Double Magnum Андрея Григорьева, с учетом данной меры цены на зарубежное вино могут вырасти на 30%. Стоимость отечественного вина также вырастет, что обусловлено привыканием клиентов к новым ценам и желанием производителя получить большую прибыль.