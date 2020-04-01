Экспортная цена российской нефти оказалась отрицательной

https://static.news.ru/photo/804ad9b2-744d-11ea-b148-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosneft/via Globallookpress.com

Стоимость чёрного золота на внутреннем рынке в последние дни марта стала отрицательной. Это парадоксальная ситуация.

Ценовые формулы начали соответствовать отрицательным значениям. Эти формулы служат основным ориентиром при ценообразовании на внутреннем рынке, — говорится в статье Argus.

30 марта котировка «Urals FIP Западная Сибирь ФОРМУЛА» достигла отметки в минус 1,007 тысячи рублей за тонну. А на следующий день цена снизилась до минус 1,2 тысячи. Таким образом, продавец в условиях FIP (Free in pipe) обязан доставить товар к трубопроводу за свой счёт. Такая ситуация может привести к отрицательной доходности от продажи нефти.

С 1 апреля прекращает действовать соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+. Ряд стран во главе с Саудовской Аравией уже объявили о планах нарастить производство. Если они это сделают, уже переполненный рынок сырья может принять ещё несколько миллионов баррелей в сутки, предупреждают аналитики. Единственное, что способно остановить нефтяников, — низкая стоимость энергоносителей: ведь в случае наращивания добычи цены упадут ещё сильнее, объяснили эксперты.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что диалог Москвы и Эр-Рияда по ситуации на рынке нефти в настоящее время не ведётся.