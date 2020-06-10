Экспорт российской нефти с января по апрель снизился на 23,8%

https://static.news.ru/photo/14a8d11a-ab47-11ea-a3d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экспорт нефти в стоимостном выражении за период с января по апрель 2020 года был сокращён в России на 23,8% и составил $30,024 млрд в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Объём экспорта нефти за отчётный период равняется 84,904 млн тонн, на 2,6% меньше чем в 2019 году. За период с января по апрель этого года доходы от экспорта нефтепродуктов сократились на 16% — $19,512 млрд. Экспорт нефтепродуктов в физическом выражении составил 47,978 млн тонн, на 3,3% меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает RNS со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

Ранее Всемирный банк спрогнозировал спад российской экономики на 6%. Это связано с низкими ценами на нефть и коронавирусной инфекцией. До возникновения пандемии в прогнозах говорилось о росте в 1,6%, а в 2021 году российская экономика должна была показать подъём на 2,7%.

Сообщается, что наиболее тяжёлым кризис окажется для стран, которые делали ставку на туризм, экспорт сырья и финансирование извне.

NEWS.ru писал, что председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев назвал положительным решение о продлении сокращения добычи нефти в рамках договорённостей ОПЕК. Апрельское соглашение о сокращении добычи нефти в 9,7 млн б/c было продлено до конца июля.