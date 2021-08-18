Экспорт российской молочной продукции резко вырос

Экспорт молока и молочной продукции из России с начала текущего года увеличился на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 122,5 тысяч тонн. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.
Отмечается, что основными покупателями этой категории товаров по состоянию на 8 августа
В частности, за указанный период времени Россия сократила на 31% закупки молока и несгущённых сливок (с 179,8 тысяч тонн до 123,6 тыс.). Также уменьшились на 21% и поставки в страну молочной сыворотки (с 36,1 тысяч тонн до 28,4 тыс.). В свою очередь, импорт масла упал на 3% (с 81,3 тысяч тонн до 78,9 тыс.).
Ранее сообщалось о резком росте экспорта российской сельхозпродукции. Так, c начала текущего года эти показатели достигли отметки в $18,645 млрд. Наибольший прирост (+40%) по состоянию на 15 августа показал вывоз масложировой отрасли, его объёмы в денежном выражении составили $4,218 млрд.