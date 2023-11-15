Экспорт российского угля по морю сократился на 42% Kpler: поставки российского угля по морю снизились на 42% в годовом выражении

Фото: Fadi Arouri/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Морской экспорт российского угля сократился на 42% по итогам октября, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками компании Kpler. По словам специалистов, основным покупателем российского угля остается Китай. Однако аналитики отмечают, что Пекин также сократил свои закупки до 4,4 млн тонн из-за формирования больших запасов в портах.

Морской экспорт угля из России в годовом выражении составил 11,5 млн тонн, говорится в материале. Несмотря на сокращение, он все еще остается в положительной зоне и может оказаться на уровне 2022 года. Предполагается, что сокращение морского экспорта связано с формированием запасов угля в портах Китая, а также с праздником Дивали в Индии, также являющейся одной из основных стран — покупательниц российского угля. Эксперты Kpler также отметили, что в начале сентября Турция резко нарастила импорт угля из России.

Помимо угля Россия также продолжает поставлять газ странам зарубежья. По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, компания поставляет газ на австрийский хаб, с которого топливо идет в другие страны Европейского союза и Юго-Восточной Европы. По словам Миллера, молекулы газа «не имеют национальной окраски».