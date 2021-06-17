Реэкспорт российского подсолнечника захотели ограничить

Евразийская экономическая комиссия обсуждала меры по предупреждению реэкспорта российского подсолнечника. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
В качестве возможных мер
По словам исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, пошлины могут спровоцировать рост вывоза российского подсолнечника через серые схемы. Так, только из Казахстана ежегодно незаконно вывозится 300–600 тысяч тонн данной продукции. Директор «Совэкона» Андрей Сизов же призвал беспокоиться не из-за вывоза сырья, а о сокращении производства.
Ранее сообщалось, что правительство России может с 1 сентября 2021 года ввести экспортную пошлину на подсолнечное масло.