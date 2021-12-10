Экспорт российских вакцин с начала года превысил $1 млрд

За десять месяцев текущего года объём экспорта различных вакцин для людей превысил $1,2 млрд. За рубеж было поставлено 608,6 тонн препарата. Пик поставок пришёлся на октябрь — $356 млн. Оновную долю экспорта составляет вакцина от коронавируса «Спутник V», передаёт РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Раньше Россия почти не осуществляла глобальный экспорт продуктов в несырьевой сфере, рассказал директор по развитию в аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Здесь же мы имеем дело с мировыми поставками, к таким объёмам производства не был готов никто в мире. Они сопоставимы только с вакциной для профилактики гриппа, но, во-первых, у последней есть выраженная сезонность, а во-вторых, для антиковидной вакцины пришлось с нуля создать огромный рыночный сегмент, — передаёт издание слова Беспалова.

Октябрьские поставки вакцин вдвое превысили сентябрьский объём и побили рекорд за всю историю России с начала 90-х годов. Как сообщает издание, ранее годовой экспорт вакцин не превышал $71 млн. Такой объём был зафиксирован за 12 месяцев 2020 года.

По словам экспертов, до 2021 года на экспорт главным образом отправлялись вакцины от клещевого энцефалита, комбинированные вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша, против гепатита А. Однако, резкий рост объёмов возник после начала массового производства «Спутника V». Благодаря этому, только за первое полугодие 2021-го Россия продала за рубеж почти вдвое больше вакцин, чем за три предыдущих года.

Главным покупателем российских вакцин стала Мексика. В октябре в эту страну было поставлено 39 т на сумму $121 млн. В октябре в Минздраве сообщили, что туда было отправлено 585 тыс. доз вакцины «Спутник V». Первые же поставки в эту страну начались в феврале 2021 года.