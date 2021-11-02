Эксперты заявили о росте цен на автомобили до конца года ещё на 5%

Стоимость новых автомобилей в России до конца года вырастет ещё на 4-5%. Такой прогноз содержится в исследовании Банкавто, цифровой платформе РГС Банка, сообщает РИА Новости.

Рост цен не прекращался в течение всех 9 месяцев... Прайс-листы в формате рекомендуемых розничных цен на большинство моделей ещё подрастут до конца года в пределах 4–5%, — подчеркнул эксперт Банкавто.

Среди главных причин роста цен в исследовании называются повышенный спрос и дефицит автомобилей. Ситуация с обеспечением складов новыми машинами не улучшится до второй половины 2022 года.

За девять месяцев 2021 года на наиболее востребованные в России модели автомобилей B-класса средняя цена больше всего выросла на Volkswagen Polo — на 27,4% к аналогичному периоду прошлого года, в среднем до 1,19 млн рублей. Далее следуют Lada Vesta (+14,1%, 1 млн рублей) и Hyundai Solaris (+12,5% 1,05 млн рублей).

В сегменте SUV B-класса больше других подорожал автомобиль Renault Duster. За три квартала его средняя цена выросла на 24,6% — до 1,33 млн рублей. За Hyundai Creta в среднем просили 1,45 млн рублей (+15,4%), а за Kia Seltos — 1,66 млн (+11,2%), рассказывается в исследовании.

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