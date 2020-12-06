Эксперты заявили о провале программы импортозамещения в России

https://static.news.ru/photo/2ce2589a-382e-11eb-9c3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Россия так и не сумела за шесть лет наладить поставки «санкционных» продуктов за счёт внутреннего производства. Об этом заявляют исследователи Национального рейтингового агентства.

По мнению исследователей, запрещённые товары так и продолжают поступать в страну, но только через третьи страны, за что приходится переплачивать россиянам. Европейских поставщиков сменили компании из других стран, которые точно так же закупаются в Европе и в данном случае речь идёт не о замещении, а о реэкспорте европейской «запрещёнки», приводит аргументы экспертов «Коммерсант».

За всё это время существенно удалось сократить только импорт мяса — на 65%. Рыбу при наложении запретов стали поставлять из Чили, но при этом поставки норвежской рыбы в страну — ранее основного поставщика продукции — увеличились втрое.

Фрукты в Россию везёт Эквадор, который в семь раз увеличил их закупки в Европе. Поставки эквадорских фруктов в стране составляют 22%.

Овощи россиянам продаёт Китай, импорт составляет 21%, но при этом КНР в разы увеличила закупки овощей в ЕС.

В 2019 году внутреннее производство «санкционных» продуктов превышало объёмы не попавшего под санкции импорта в 2,5 раза. Но и при этом доля завоза продукции высока: 30% против 38% в 2013 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса, стали дополнительным триггером для процесса импортозамещения. Об этом корреспонденту NEWS.ru в кулуарах третьего Столыпин-форума заявил заместитель министра промышленности и торговли Алексей Груздев.